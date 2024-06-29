На Украине прекратила работу Черниговская ТЭЦ Щербина: пожар произошел на Черниговской ТЭЦ

Фото: МЧС Украины

Пожар произошел на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщил представитель «Теплокоммунэнерго» Алексей Щербина. По его словам, станция выведена из строя, передает телеканал «Общественное».

На Черниговской ТЭЦ 29 июня произошло возгорание трансформатора тока. Станция пока не работает, — сказал он.

Возгорание уже ликвидировали, станцию запустят в работу в ближайшее время, отметил он. Щербина уточнил, произошло короткое замыкание. Были вызваны спасатели для ликвидации пожара, на данный момент производится переподключение абонентов.

Ранее в Шевченковском районе Киева прозвучал взрыв на энергетическом объекте, за которым последовал пожар. Мэр города Виталий Кличко констатировал, что на место происшествия были направлены все необходимые службы.

До этого глава областной администрации Сергей Борзов известил, что в Винницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Назначенный Киевом глава Запорожской области Иван Федоров тем временем информировал о множественных взрывах, которые прозвучали в Запорожье.