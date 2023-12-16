На Украине предъявили обвинение депутату, взорвавшему сельсовет СБУ предъявила обвинение взорвавшему гранаты в Закарпатье депутату сельсовета

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в терроризме депутату Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергею Батрину. Накануне он взорвал гранаты в ходе заседания, в результате чего пострадали 23 человека, сообщает Тelegram-канал ведомства.

Следователи СБУ квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатье как теракт, приведший к тяжким последствиям. Лицу, взорвавшему гранаты, которое является местным депутатом, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что депутаты сельсовета на сессии утверждали бюджет на 2024 год. Украинские СМИ пишут, что Батрин с ними спорил — он требовал, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на 2024 год. За несколько минут до взрыва он ссорился с коллегами, что нельзя во время боевых действий выделять сельскому главе надбавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада.

В какой-то момент Батрин вышел из зала и вернулся спустя 2 минуты 40 секунд. Постояв несколько секунд, мужчина стал громко говорить: «А можно я?» После этого он бросил на пол гранаты.