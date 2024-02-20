На Украине предупредили об угрозе обрушения мостов в Киеве Эксперт Бахматов: большинство мостов в Киеве могут обрушиться в любой момент

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Большинство мостов в Киеве могут обрушиться в любой момент, сообщил экс-советник мэра столицы и глава общественной организации «Офис трансформации» Максим Бахматов в эфире телеканала «Мы Украина». В частности, аварийность пятого уровня имеют мосты Метро и Патона, отметил он.

Мост Метро — аварийный, мост Патона — аварийный. Уровень аварийности — пятый, и ими нельзя пользоваться. Если вы едете по этим мостам — внимание, они могут упасть. Это формальное сообщение от технических экспертов, — сказал он.

Он напомнил, что Минвосстановления и Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины провели исследование всех ключевых магистралей и коммуникаций Киева. В отчете, подготовленном ведомствами, говорится, что 90% мостов в Киеве являются аварийными. При этом уровень аварийности варьируется от четвертого до пятого.

Глава областной военной администрации Филипп Пронин ранее сообщил о пожаре на территории промышленного объекта в Кременчугском районе Полтавской области Украины Он утверждает, что возгорание возникло в результате прогремевших ранее взрывов.

До этого глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что 13 жилых домов и объектов инфраструктуры были разрушены в результате взрывов на подконтрольной Киеву территории области. Утром 20 февраля воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.