Украина предупредила о закрытии неба западными ПВО Глава офиса Зеленского Ермак: западные ПВО в ближайшее время закроют небо Украины

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press

Западные системы противовоздушной обороны в ближайшее время полностью закроют небо Украины от обстрелов, заявил глава офиса главы государства Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Киев уже получил установку Iris-T и отметил, что это лишь начало.

Есть четкая задача президента Владимира Зеленского – сделать все, чтобы закрыть небо. <...> Мы в постоянном диалоге с нашими союзниками. Сейчас министр обороны Алексей Резников сообщил, что усиление системы ПВО – это первый пункт «Рамштайна». Мы уже получили Iris-T, но нужно больше, чтобы увеличить плотность обороны и сбивать гораздо больше российских воздушных угроз. <...> Такая задача, должны выполнить, — написал Ермак.

Также он рассказал, что поставки ПВО на Украину стали одной из последних тем обсуждения с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

11 октября Зеленский, выступая в онлайн-формате на саммите «Большой семерки», попросил его участников предоставить Киеву достаточное количество современных систем ПВО, чтобы создать «воздушный щит» над территорией страны. Он отметил, что такая помощь — часть гарантий безопасности.

Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киеву уже передали немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T. По его словам, это положило начало «новой эре ПВО» на Украине. Ермак подтвердил получение IRIS-T, а также скорую поставку американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.