На Украине предупредили о развале «клуба друзей против Путина»

https://static.news.ru/photo/8dcb113a-6fa9-11eb-96a2-96000091f725_660.jpg Роман Бессмертный Фото: Мирослава Барчук/facebook.com

Экс-председатель делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Роман Бессмертный заявил о начале развала «клуба друзей против Путина».

Вспомните телефонный разговор [президента России Владимира] Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю — продолжение действия договора СНВ-3 и начало ни с того ни с сего строительства «Северного потока — 2», — заявил Бессмертный в эфире телеканала «Наш».

Он также выразил уверенность, что России удастся достроить и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». По мнению Бессмертного, Киеву в этой ситуации придётся непросто, так как Украина «в первом окопе».

Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается, — заявил дипломат.

Как сообщал NEWS.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разрыв отношений между Россией и ЕС происходит уже много лет, при этом инициатором этого выступает Европа. Министр считает поворотным пунктом 2014 год, когда на Украине произошёл государственный переворот и ЕС показал беспомощность в отношении договорённости, достигнутой накануне переворота между властью и оппозицией.