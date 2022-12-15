Украинские военные готовятся к наступательным действиям этой зимой, заявил в беседе с Newsweek министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, ВСУ имеют большое количество зимней экипировки, что позволит им без особых препятствий идти в наступление. Для большего комфорта необходимо подождать, чтобы земля затвердела, добавил он.

Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться. <...> У нас есть запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень. <...> Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее влажной, — сказал Резников.