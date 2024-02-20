На Украине предупредили о начале новой «войны», которая захватит всю Европу Соскин: украинцы начнут активнее бороться с военкомами после сдачи Авдеевки

Фото: МО Украины

Сдача Авдеевки войсками ВСУ приведет к тому, что украинцы станут еще более остро реагировать на мобилизацию, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, дальнейшее ужесточение мобилизации спровоцирует «анархическую гражданскую войну» на Украине, которая затронет всю Европу.

Я думаю, что после Авдеевки вообще уже теперь просто будут уничтожать этих, которые попытаются кого-то мобилизовать, — заявил Соскин.

Он предупредил депутатов Верховной рады, что в случае бунта возмездие украинцев настигнет не только военкомов и политиков, но и спонсоров Киева. Соскин отметил, что «анархические отряды» устроят войну во всей Европе.

Ранее китайское издание Asia Times сообщило, что сдача Авдеевки войсками ВСУ сильно пошатнула позиции президента Украины Владимира Зеленского. По его данным, на фоне растущего недовольства среди военных в Киеве может произойти смена власти. В частности, действующего украинского лидера может заменить бывший главнокомандующий армией Валерий Залужный.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под полный контроль Авдеевки в ДНР. В течение последних суток боев за город ВСУ потеряли более 1500 человек. В Минобороны добавили, что перемещения российских войск не предавались огласке до полного взятия города под контроль РФ.