На Украине предупредили о массовом закрытии университетов Украинский министр Винницкий: часть вузов закроют из-за дефицита студентов

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Власти Украины рассматривают вопрос закрытия части высших учебных заведений, заявил заместитель главы Министерства образования и науки страны Михаил Винницкий в интервью The Ukrainians. По его словам, в результате реформы число университетов может сократиться до 100.

Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети учреждений высшего образования. На самом деле это законопроект об уменьшении количества университетов, — сообщил Винницкий.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в стране работают около 170 государственных университетов, а также 100 частных учреждений высшего образования и еще 40 коммунальных. Он также отметил, что в 2008 году на Украине было около 640 тысяч выпускников школ, а в прошлом году это число сократилось почти в два раза.

Дальнейшие прогнозы также неутешительны. Опираясь только на демографию, которая не учитывает показатели миграции, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников, — заявил он.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова ранее заявила, что украинские власти создали целую систему вербовки школьников в районе линии соприкосновения. По ее словам, такую работу подразделения СБУ проводят в Киевской, Винницкой и Харьковской областях. Кузнецова назвала Киев «катализатором» детской преступности в России и странах Европы.