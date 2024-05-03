На Украине предрекли потерю стратегически важного города Замглавы ГУР Украины Скибицкий: Часов Яр окажется под контролем России

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные будут вынуждены покинуть Часов Яр на фоне продолжающихся ударов Вооруженных сил РФ, сообщил журналу The Economist заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, такой исход неизбежен и является лишь вопросом времени.

Текущая проблема Украины — это расположенный на высотах укрепрайон в городе Часов Яр. <...> По словам генерала (Скибицкого — ред. NEWS.ru), его падение на манер Авдеевки, вероятно, лишь вопрос времени, — отметили авторы статьи.

Падение стратегически важного города откроет России путь к последним крупным населенным пунктам в ДНР, которые находятся под контролем Киева, обратили внимание журналисты. Украина на данный момент переживает самый тяжелый момент с начала спецоперации, приводит СМИ слова Скибицкого.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что в городе Часов Яр идет планомерное уничтожение противника. В своем Telegram-канале он пояснил, что бойцы ВС России не спешат брать город под контроль, поскольку украинское командование «включило мясорубку» для своих солдат.

До этого военкор Александр Коц опубликовал кадры атаки российской авиации на Часов Яр. Он отметил, что штурмовики Су-25 отработали по позициям в городе, поддерживая наступление пехоты и десантников.