На Украине предрекли окружение еще одного города Украинский военкор Кириенко предупредила о возможном окружении Угледара

Фото: МО РФ

ВСУ в Угледаре рискуют оказаться «в клещах», а один батальон уже находится под угрозой окружения, пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного корреспондента Юлию Кириенко. По ее словам, колонны техники ВС РФ с двух направлений идут на украинских военных.

Один батальон одной бригады может уже становиться в круговую оборону. А это несколько сотен наших солдат. Потому что враг вокруг них. Потому что фланги просели, а соседние наши подразделения их не удержали. Потому что у врага сил больше, — написала она.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. По его словам, это делается во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат.

До этого в Пентагоне отмечали, что ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ. По утверждению высокопоставленной представительницы оборонного ведомства, США и союзники понимают, что без $60 млрд, выделение которых не может согласовать конгресс, у украинской армии нет шансов против ВС России.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко назвал потерю Авдеевки колоссальным ударом по имиджу Украины, который усилил деморализацию ВСУ. Он подчеркнул, что город был потерян во время проведения Мюнхенской конференции безопасности, на которой, в частности, решался вопрос военной и финансовой помощи Киеву.