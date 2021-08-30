На Украине предположили, что привезёт Зеленский после встречи с Байденом

В ходе встречи с американским президентом Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский обсудит темы Донбасса и «Северного потока — 2», а домой привезёт новое домашнее задание по реформам и борьбе с олигархами. Такое мнение высказал руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв, его слова приводит РИА Новости.

Что он может привезти из США? Я думаю, что очередное домашнее задание по борьбе с коррупцией и деолигархизацией, прежде всего имеется в виду Игорь Коломойский, поскольку США подозревают, что с Коломойским борьба только имитируется, а для них он — это маркер, — заявил Золотарёв.

Политолог считает, что США потребуют продолжения реформ судебной системы страны и Службы безопасности. Даже эксперт не исключает получения Зеленским некоторых инвестиционных предложений.

При этом двумя ключевыми темами обсуждения на встрече Зеленского и Байдена будут Донбасс и «Северный поток — 2», считает Золотарёв. В частности, главы двух государств обсудят замороженный переговорный процесс контактной группы и процесс в «нормандском формате» в контексте возможной помощи США.

При этом серьёзных изменений для Украины после поездки Зеленского в США политолог не ожидает.

Ранее стало известно, что намеченная изначально на 31 августа встреча Зеленского и Байдена перенесена на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана.

Ранее экс-президент Украины Порошенко посоветовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому не повышать тон на президента США Джо Байдена.