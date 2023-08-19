На Украине предложили законодательно запретить уступки территорий В Раду поступил законопроект о запрете уступок территорий по итогам конфликта

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

На рассмотрение Верховной рады Украины поступил законопроект, в котором предлагается запретить любые территориальные уступки при разрешении конфликта с Россией, сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале. Документ разработан группой парламентариев, в числе которых спикер Рады Руслан Стефанчук.

Прекращение войны <...> путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым, — говорится в проекте.

В нем также указывается, что российские войска после окончания конфликта должны быть выведены «со всей территории Украины». При этом под таковой подразумевается и Крым. Киев считает невозможным пребывание там кораблей Черноморского флота РФ.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что в прессе появляется все больше намеков на то, что перемирие с Украиной будет заключено. В качестве аргументов он привел провал наступления ВСУ, грядущую осень с дождями и утрату интереса со стороны Запада. По словам Ходаковского, общество постепенно готовят к принятию перемирия. При этом более вероятно, что перемирие будет означать именно приостановку конфликта с его последующим возобновлением, указал он.