На Украине предложили ввести трехлетний запрет на выезд мужчин из страны Советник главы МВД Украины Денисенко предложил не выпускать мужчин из страны три года

Руководитель украинского института будущего и советник главы МВД Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчины из страны на протяжении трех лет после окончания конфликта. На своей странице в соцсетях он заявил, что отсутствие такого запрета приведет к "потере миллиона украинцев.

Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще, как минимум, на три года, — написал Денисенко.

Он пояснил, что в настоящее время за пределами страны находятся около семи миллионов украинцев. По его прогнозу, вернется на родину только половина. Денисенко отметил, что никаких реальных комплексных мероприятий по возвращению украинцев домой «нет и не будет», а те, кто говорит о них, лукавят.

Денисенко добавил, что следует законодательно прописать случаи, когда мужчины могут выезжать за пределы Украины. В частности, исключения должны быть сделаны для тех, кто направляется за рубеж в командировку, на лечение, а также для военнослужащих, побывавших в зоне боевых действий.