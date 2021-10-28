На Украине предложили восполнить недостаток газа в Европе дровами

Для того, чтобы выручить Европу в условиях нехватки газа Украина может нарастить экспорт дров. Об этом заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, в ЕС в нынешних условиях рассматривают дрова в качестве энергоносителя, сообщает «Голоc.ua».

Это, безусловно, интересная продукция для экспорта, особенно для рынка Европейского Союза. В этом отопительном сезоне, пока не запущен «Северный поток — 2», у них не хватает 70 миллиардов кубометров газа для покрытия этих нужд, — сказал эксперт.

Он также предположил, что украинские власти могут отменить мораторий на массовый вывоз древесины, в том числе кругляка. Тем более, что это было одним из условий предоставления транша в размере €600 млн.

Чаленко отметил, что в этом случае экспорт украинской древесины усилится по всем позициям. Однако при этом посетовал, что это может негативно отразиться на деревообрабатывающей промышленности, которая в последние годы хорошо растёт.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в условиях газового кризиса Киев готов предложить ЕС дополнительные мощности по транзиту газа. По его словам, в год дополнительный объём может составить не менее 55 млрд кубометров. Данилов отметил, что специальные условия будут идти помимо 40 млрд кубометров, на которые действует контракт с «Газпромом».