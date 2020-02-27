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Украинская партия «Голос» разработала план «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса. Он включает в себя прекращение огня на всей линии фронта, введение демилитаризованной зоны и международной полицейской миссии, создание временной международной администрации и ряд других мер.

С помощью этой стратегии в «Голосе» надеются «без горячей фазы» приблизиться к «восстановлению территориальной целостности Украины в полном объёме». По словам лидера партии музыканта Святослава Вакарчука, это план «для обсуждения», который основан «на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней», сообщает «Украинская правда».

Глава движения также высказала мнение, что Минские соглашения не идут на пользу Украине и лишь создают иллюзию движения к миру.

Ранее, как писал NEWS.ru на Украине установили День крымского сопротивления российской оккупации. Его решено отмечать ежегодно 26 февраля.