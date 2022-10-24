На Украине предложили перевести алфавит на латиницу На сайте Зеленского появилась петиция о переводе украинского алфавита на латиницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сайте президента Украины появилась петиция с предложением перевести алфавит на латиницу. Для рассмотрения инициативы главой государства необходимо, чтобы она набрала 25 тысяч голосов.

Прошу рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны, — написал автор петиции.

Некоторое время назад аналогичную идею высказывал секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов. Он предлагал вынести вопрос отказа от кириллицы на широко обсуждение, но тогда его не поддержали.

Ранее сообщалось, что на сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой предложил изменить названия улиц, носящих имена классиков русской литературы. В частности, он порекомендовал переименовать все улицы, названные в честь Александра Пушкина, в улицы американского писателя Стивена Кинга, выступившего в поддержку Украины. Внук Пушкина назвал данную идею сумасшествием.