На Украине предложили отправлять депутатов на боевую подготовку Арахамия предложил отправлять украинских депутатов на военную подготовку

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Globall Look Press

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выступил с предложением отправлять украинских госслужащих и депутатов на военную подготовку с целью мотивировать украинцев не бояться мобилизационных мероприятий. По словам парламентария, подготовка чиновников, в отличие от остальных граждан, может быть лишь частичной, передает украинское издание «Левый берег».

Давид Арахамия предлагает устроить военное обучение для всех госслужащих и депутатов. Это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение, — пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация продолжится, хотят того украинцы или нет. По словам главы государства, сейчас у граждан нет никакого другого выхода, кроме как защищать свою страну, пусть даже идея мобилизации не пользуется успехом в обществе.

До этого бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов с иронией сообщил, что мобилизацию украинцев в ряды ВСУ можно проводить с помощью жеребьевки или лотереи. Политик предложил использовать метод случайных чисел, который поддерживает большинство его подписчиков.