На Украине предложили недовольным гражданам сдать паспорта Депутат Рады Безуглая: недовольные решениями Киева украинцы могут сдать паспорта

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Недовольные отказом киевских властей в консульских услугах граждане Украины за рубежом могут сдать свои паспорта, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в эфире ток-шоу «Тема с Мосейчук». По ее словам, таким людям следует оставаться в другой стране.

Дискуссии касательно ограничения консульских услуг. <...> Если вы не видите себя украинцем — сдавайте паспорт и идите. Оставайтесь в другой стране, — подчеркнула политик.

Согласно проведенным депутатом опросам, около 70% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Безуглая назвала такие результаты неутешительными.

Ранее МИД Украины предписал зарубежным посольствам приостановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Исключение стало только оформление документа для возвращения на родину. Приказ заверил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Он предписал держать выполнение данного поручения на особом контроле.

Кроме этого, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба раскритиковал мужчин, которые уехали из страны во время боевых действий и теперь что-то хотят от властей через консульства. Сбежавшие граждане показали соотечественникам, что их не интересует вопрос выживания родного государства, констатировал политик.