На Украине предложили прощать дезертиров, но с одним условием «Страна»: в Раде предложили не наказывать дезертиров при возвращении на службу

Фото: МО Украины

Группа депутатов Верховной рады во главе с председателем правоохранительного комитета предложила не наказывать дезертировавших военнослужащих в случае их возвращения в армию, передает «Страна». По данным издания, сейчас на Украине открыто 19 тысяч уголовных производств за совершение военных преступлений.

Как пишет издание, если правонарушение произошло впервые и до окончания досудебного расследования человек добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности.

Ранее Государственное бюро расследований Украины разрешило вооруженным силам страны брать на службу дезертиров. В письме директора бюро Алексея Сухачова главнокомандующему армии Александру Сырскому отмечается, что такое решение обосновано большими потерями среди личного состава и нехваткой мобилизованных солдат.

Уточняется, что украинские командиры неоднозначно трактуют случаи, когда дезертиры или военные, самовольно оставившие часть, добровольно возвращаются в подразделение. Теперь они смогут вернуть право на денежное обеспечение с момента добровольного возвращения.