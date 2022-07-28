На Украине предложили легализовать секс-работу, чтобы пополнить бюджет

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На Украине предложили легализовать секс-работу, чтобы пополнить бюджет страны, соответствующая петиция появилась на сайте офиса президента. Автор инициативы полагает, что легальная секс-работа позволит пополнить казну налогами.

По оценке автора петиции, доходность одного борделя за сутки составляет примерно $9600, а в год этот показатель превышает три миллиона долларов. Такой доход выше, чем у некоторых IT-компаний и представляет собой «черный нал», уходящий в офшоры, указано в обращении.

Если легализовать проституцию в Украине, мы сможем получать налоги с этих финансов, этой сферы деятельности и немного укрепить нашу страну! — сказано в петиции.

Ранее секс-работу в стране предложила легализовать глава комитета Рады по социальной политике, депутат от президентской партии «Слуга народа» Галина Третьякова. По ее мнению, это поможет решить вопрос с торговлей людьми, а сотрудники сферы получат социальные гарантии и пенсию.

Виктор Медведчук, на тот момент руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», выступил против такой идеи, заявив, что следующим шагом в этом направлении может стать легализация наркоторговли.