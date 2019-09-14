https://static.news.ru/photo/6e9f0034-d6e7-11e9-ad33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Глава украинского Минобразования Анна Новосад заявила, что в школьные программы и учебники, в которых утверждается, что «Россия — друг Украины», необходимо внести изменения.

Я думаю, что революция 2013–2014 годов и война, которая после того произошла, изменили политическую идентичность и политическое сознание общества в разных отношениях, — сказала она во время 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

По её мнению, эти процессы нужно отображать при обучении школьников.

При этом политик отметила, что перед внесением поправок обществу следует прийти к соглашению, «как мы понимаем те или иные события», передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее бывший министр образования Лилия Гриневич заявила, что авторам учебников по новейшей истории Украины поступают звонки с настойчивыми рекомендациями заменить термин «война в Донбассе» на «гражданский конфликт». Она считает подобные факты проявлениями «пророссийского давления», которое пытаются оказывать «пропагандисты реваншистских идей».