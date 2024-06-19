На Украине предложили еще сильнее понизить мобилизационный возраст Офицер ВСУ Кудряшов выступил за понижение мобилизационного возраста до 21 года

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти должны еще больше понизить мобилизационный возраст, а именно с 25 лет до 21 года, заявил в эфире телеканала «Новости.Live» командир 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Родион Кудряшов. По его словам, это необходимо для «омоложения» войск.

Я за понижение возрастного ценза. Нам нужно вливание свежих молодых мозгов в ВСУ. Я считаю, что возрастной ценз может быть понижен до 21 года, — сказал Кудряшов.

Свою позицию он обосновал тем, что в настоящий момент армия проходит через множество реформ в области применения вооружений на фронте, в том числе использование беспилотников. Эти нововведения необходимы, и с ними как раз может справиться молодое поколение, считает комбриг.

Ранее в Верховной раде Украины допустили принятие закона о демобилизации военных. По словам главы профильного комитета Романа Костенко, с текущими темпами призыва это возможно в октябре. Парламентарий отметил, что в Генштабе ВСУ довольны темпами мобилизации, и количество мобилизованных превышает ожидания.

До этого член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она назвала происходящее в стране душераздирающим зрелищем. По мнению конгрессвумен, молодых украинцев буквально «вырывают из домов, отрывают от родителей и от матерей».