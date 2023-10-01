На Украине пожаловались на защищенность российских БПЛА от средств РЭБ Игнат: БПЛА России могут вернуться в строй даже после воздействия средств РЭБ

Фото: МО РФ

БПЛА «Орлан-10» во время боевой работы

Российские беспилотные летательные аппараты способны восстанавливать связь со спутником даже после попадания в поле действия средств радиоэлектронной борьбы, передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера Воздушных сил страны Юрия Игната. По его словам, даже если не учитывать эту способность дронов ВС РФ, они по-прежнему остаются крайне сложной целью.

Цель сама по себе непростая, малозаметная, малоразмерная, то есть скорость невысокая, — объяснил Игнат.

РФ активно модернизирует свою технику, указал спикер ВВС Украины. По его словам, российские инженеры все чаще используют композитные материалы, которые и защищают беспилотники от подавления средствами РЭБ.

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн ранее заявил, что российская армия имеет в своем распоряжении гиперзвуковые ракетные комплексы, против которых нет защиты даже у США. По его словам, вооружение соответствующего типа представляет огромную опасность, поэтому Вашингтону не стоит недооценивать мощь России. В противном случае США ждет плохой исход, добавил он. По словам ветерана ЦРУ, мощь российских гиперзвуковых ракет признал даже президент США Джо Байден. Он отметил, что у Украины нет средств, которые могли бы защитить ее.