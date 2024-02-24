На Украине пожаловались на системные диверсии На ж/д станции в Польше вновь повредили вагоны с с/х продукцией с Украины

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На польской железнодорожной станции Дорохуск, расположенной около границы с Украиной, группа неизвестных высыпала из вагонов товарного состава бобы, выращенные на украинских полях, говорится в заявлении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Глава ведомства Александр Кубраков, комментируя инцидент, назвал его частью «системного уничтожения украинской агропродукции».

В третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорохуск. Сегодня около девяти утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами, — заявил он.

По словам министра, подобные действия можно сравнить с диверсиями, а те, кто их устроил, не хотят, чтобы на Украине установился мир. Он обратился к польской стороне с призывом разобраться в ситуации и отреагировать на произошедшее. Аналогичные требования польским правоохранительным органам выдвинуло руководство концерна «Укржелдорога», при этом Киев уже в третий раз настаивает на полноценном расследовании.

Как ранее сообщалось, на фоне массовых протестов фермеров в Польше Киев и Варшава договорились о переговорах, однако они не состоялись. Как пояснил глава правительства Украины Денис Шмыгаль, представители власти Польши не приехали на встречу.