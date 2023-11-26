На Украине пожаловались на проблемы с топливом из-за блокады Польши Минагрополитики Украины: есть проблемы с поставками топлива из-за блокады границ

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире новостного телемарафона выразил обеспокоенность в связи с перебоями поставок топлива на Украину из-за перекрытия границы с Польшей. По его словам, проблема может стать критической для ряда промышленных предприятий.

Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как поставки топлива на Украину, — заявил Дмитрасевич.

При этом он отметил, что украинские аграрии могут попытаться компенсировать потери в экспорте через польскую границу, используя альтернативные способы транспортировки. В качестве альтернативы заместитель министра предложил железнодорожные и морские перевозки. В ином случае, заводы, расположенные в районах, прилегающих к линии фронта, могут столкнуться с проблемой прекращения производства через месяц, подчеркнул Дмитрасевич.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и тем самым перекрыли поставки военных грузов и других критически необходимых товаров. Участники протеста потребовали восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.