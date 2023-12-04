На Украине пожаловались на превосходство Су-35 над МиГ-29 WP: используемые ВСУ МиГ-29 не могут обнаружить и догнать российские Су-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35С

Истребители МиГ-29, которые используют Воздушные силы ВСУ, не могут догнать и первыми обнаружить Су-35С поколения 4++ Воздушно-космических сил России, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника. По его словам, именно поэтому Киев хочет получить от Запада американские истребители F-16.

Представьте МиГ и Су-35 в небе. Мы их не видим, а они нас видят. Мы не можем догнать их, а они могут догнать нас, — сказал собеседник издания.

Отмечается, что МиГ-29 может обнаружить цель на расстоянии около 64 километров. Российский Су-35С, в свою очередь, способен это сделать на расстоянии до 270 километров.

Су-35 — российский многоцелевой сверхзвуковой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Его называют развитием «одноместной» линейки самолетов Су-27. Работа над ним велась в ОКБ Сухого с середины 80-х. Самолет оснащен новым радиоэлектронным оборудованием, вооружением, системами радиоэлектронной борьбы. Он способен нести ракеты Р-37, дальность полета которых составляет примерно 380 километров.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что появление у украинской армии американских истребителей F-16 не станет проблемой для российских войск в зоне проведения спецоперации. По его словам, ВКС РФ могут противопоставить этим самолетам сразу несколько боевых машин, в частности Су-27 и Су-35.