На Украине пожаловались на малые объемы поставок РСЗО Кулеба заявил, что объявленные объемы поставок РСЗО на Украину критически малы

Фото: Cpl. Dean Gurule/U.S. Marine Corps

Запланированные США и Великобританией поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) крайне малы и не смогут ничего изменить, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

У кого-то создается впечатление на Западе среди наших партнеров, что в принципе с оружием все более-менее нормально. Но на самом деле это не так… Те цифры, которые объявляются, они критически малы, имею в виду количество систем РСЗО, нам нужно их намного больше, — заявил Кулеба.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили 380 украинских РСЗО. По его словам, на момент начала СВО в распоряжении Украины было 515 залповых систем. Путин отметил, что после уничтожения 380 экземпляров Киев снял часть установок с консервации.

Российский лидер отметил, что в данный момент у Украины имеется в наличии 360 РСЗО. Ранее Путин заявил, что поставки американского вооружения на Украину не влияют на ситуацию. Киев таким образом восполняет имеющиеся запасы.