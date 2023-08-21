На Украине появится новый правоохранительный орган На Украине планируют создать военную полицию

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

На Украине планируют создать военную полицию, сообщает Минобороны страны в своем Telegram-канале. По информации ведомства, она будет поддерживать дисциплину среди военнослужащих, а также досудебное расследованием военных преступлений. Новое формирование войдет в состав Минобороны.

Военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины, — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны отмечает, что в разработке законопроекта о новом правоохранительном органе активное участие принимает Главное управление военной юстиции. Кроме того, помимо перечисленных основных задач, военная полиция будет заниматься защитой госимущества и прав военнослужащих. На данный момент проходит процедура согласования законопроекта.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Таким образом он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Освободившиеся места займут офицеры, прошедшие через боевые действия. Причиной такого шага названа коррупция. По мнению президента, систему комплектования армии нужно доверить военным, которые были на фронте или больше не могут принять участие в боевых действиях, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.