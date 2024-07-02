На Украине появились товары с особой пометкой Продавцы на Украине стали помечать товары словами «помогут при блэкауте»

Продавцы на украинских маркетплейсах стали помечать некоторые продукты, как товары, которые «помогут при блэкауте», обратили внимание авторы Telegram-канала «Два майора». Как отмечается, речь о продуктах, не требующих хранения в холодильнике.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что компания не сможет восстановить к зиме все электростанции. Часть энергоблоков на них полностью или на долгий период утрачена. Он подчеркнул, что считает «стратегически важным» переход на децентрализованную систему генерации. По его мнению, по Украине следует построить сотни небольших электростанций.