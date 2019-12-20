https://static.news.ru/photo/831044de-230d-11ea-9e95-fa163e074e61_660.jpg Иоанн Павел II Фото: Dominik Obertreis/dpa/Global Look Press

Часть улицы Заводской в центре в Вознесеновском районе Запорожья переименована в честь Папы Римского Иоанна Павла II. Такое решение приняли депутаты местного горсовета.

Оно связано с тем, что в этом месте находится католический храм, передаёт «Интерфакс-Украина».

Новая улица граничит с улицами полярника Седова и поэта Лермонтова.

Папа Римский Иоанн Павел II был предстоятелем римско-католической церкви в 1978-2005 годах и первым папой славянского происхождения: он родился в Польше и имел украинские корни.

Ранее, как писал NEWS.ru, отделение партии «Коммунисты России» в Свердловской области выступило с инициативой переименовать улицу Ельцина в Екатеринбурге в улицу Сталина.