Часть улицы Заводской в центре в Вознесеновском районе Запорожья переименована в честь Папы Римского Иоанна Павла II. Такое решение приняли депутаты местного горсовета.
Оно связано с тем, что в этом месте находится католический храм,
Новая улица граничит с улицами полярника Седова и поэта Лермонтова.
Папа Римский Иоанн Павел II был предстоятелем римско-католической церкви в 1978-2005 годах и первым папой славянского происхождения: он родился в Польше и имел украинские корни.
Ранее, как писал NEWS.ru, отделение партии «Коммунисты России» в Свердловской области выступило с инициативой переименовать улицу Ельцина в Екатеринбурге в улицу Сталина.
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