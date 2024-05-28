На Украине пояснили слова Сырского о французских инструкторах МО Украины пояснило слова Сырского о работе французских инструкторов бюрократией

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Подписание главкомом ВСУ Александром Сырским документов, предоставляющих допуск французских военных инструкторов в национальные учебные центры, связано с бюрократическими моментами, подчеркнули в пресс-службе Минобороны Украины. По данным ведомства, работа по согласованию ведется с целью экономии времени в будущем.

Минобороны совместно с генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал BFM Business со ссылкой на Министерство обороны Франции передавал, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все еще актуален. Сейчас прорабатываются детали процедуры, уточнили в ведомстве.

Заявление прозвучало после того, как главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров в стране. Таким образом он поприветствовал инициативу Франции направить на украинскую территорию специалистов для обучения бойцов.