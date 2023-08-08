На Украине потребовали закрыть развратную кондитерскую SHOT: во Львове требуют от властей закрыть кондитерскую с изделиями в виде половых органов

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Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Львова направили в городской совет жалобу с требованием закрыть кондитерскую, где продаются изделия в виде мужских и женских половых органов. При этом, по данным канала, некоторые восприняли продукцию пекарни спокойно.

SHOT отмечает, что кондитерская предлагает жителям изделия с непристойными названиями. Например, там можно приобрести продукцию под названием «фруктовый оргазм» за 150-160 гривен (350-400 рублей).

Ранее в ресторане Woki Toki в Киеве обнаружилось восточное печенье с вложенными в него необычными пророчествами. Отмечается, что жители столицы Украины обиделись на предсказания о смене государства, президента и цвета паспорта, а также потребовали закрыть заведение. Позднее ресторан был закрыт.

До этого украинский союз писателей выступил против существования в Киеве музея писателя Михаила Булгакова. По сообщению союза, Булгаков «ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях». Вместо музея Булгакова они предложили создать музей украинского композитора Александра Кошица, который жил в том же доме на Андреевском спуске в Киеве до 1906 года. Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость цитатой из произведения Булгакова, отметив, что «квартирный вопрос» добил «иванов бездомных».