На Украине потребовали ввести санкции против Турции Aydınlık: на Украине потребовали ввести санкции против турецких бизнесменов

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На Украине лица, связанные с Министерством иностранных дел страны, потребовали ввести санкции в отношении турецких бизнесменов, работающих в России, сообщает издание Aydınlık. Турецкие послы потребовали у Анкары расследовать этот вопрос и принять соответствующие меры.

В то время как санкции США и европейских стран против России оставались неэффективными, США и некоторые европейские страны выступили с заявлениями, обвиняющими Турцию в неэффективности санкций. <...> Также мы обнаружили, что сайт, связанный с Министерством иностранных дел Украины, проводил кампанию за санкции против турецких бизнесменов и банков. <...> Мы попросили наш Госдепартамент расследовать этот вопрос и принять меры, — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что на указанном портале был опубликован пофамильный список менеджеров турецких банков Ziraat Bank, İş Bank и Credit Europe Bank с их фотографиями. Перейдя по гиперссылке на любого из них, сайт выдаст сообщение: «Призывайте правительства мира наложить санкции на этого человека за их поддержку войны России против Украины. Поделитесь своим сообщением в социальных сетях».

Турецкий посол в отставке Тугай Улучевик заявил, что Анкара должна провести тщательное расследование.

Этот вопрос должен быть сначала тщательно расследован. Если этот сайт действительно является сайтом, аффилированным с Министерством иностранных дел Украины, наш посол в Киеве должен быть назначен и взять на себя инициативу перед Министерством иностранных дел Украины. Параллельно следует вызвать в министерство посла Украины в Анкаре и запросить информацию, — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает политику Запада по Украине, поскольку она нацелена на провокации. В ходе пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде он также подчеркнул, что Турция продолжает вести сбалансированную политику, касающуюся украинского конфликта.