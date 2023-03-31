На Украине потребовали вернуть стране статус ядерного государства На сайте Зеленского появилась петиция с требованием вернуть Украине статус ядерного государства

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На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием вернуть стране статус ядерного государства. Кроме того, авторы призывают разорвать Будапештский меморандум. В документе подчеркивается, что Киеву не обязательно иметь ядерное оружие, однако страна имеет право им пользоваться.

Украине не обязательно иметь ядерное оружие, но в связи с прямыми нарушениями договоренностей сторонами-подписантами Украина имеет право на восстановление ядерного статуса, получив статус ядерной державы. Украине не обязательно иметь ядерное оружие, но она имеет право им пользоваться, — уточняется в документе.

К настоящему моменту петиция, зарегистрированная 30 марта, набрала более 400 голосов. Для ее рассмотрения офисом главы государства необходимо, чтобы их было 25 тысяч.

Украина после распада СССР унаследовала третий в мире по величине ядерный арсенал. Но в 1994 году киевская власть подписала Будапештский меморандум и отказалась от запасов оружия массового поражения в обмен на в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать безопасность Украины.

Авторы петиции от 30 марта призвали Зеленского разместить на украинской территории ядерное оружие США или сделать так, чтобы Киев обладал собственными ядерными вооружениями.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал петицию с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому о размещении на украинской территории ядерного оружия США «свинобандеровским апокалиптическим бредом». Политик подчеркнул в своем Telegram-канале, что авторами инициативы выступили самые активные киевские националисты.