Финансовая помощь НАТО вызвала недовольство Киева FT: на Украине возникли претензии из-за планов НАТО выделить $100 млрд Киеву

Фото: МО Украины

Правительство Украины оказалось недовольно инициативой НАТО выделить Киеву $100 млрд, из-за чего руководство страны выдвинуло претензии в адрес Альянса, пишет Financial Times. По информации журналистов, военно-политический блок с малой долей вероятности увеличит финансовую помощь, на что так рассчитывал Киев.

Упомянутая сумма фактически дублирует уже действующую поддержку от членов НАТО, не представляя собой новые транши, уточнил источник издания. Представители Альянса пытаются объяснить киевским властям, что помощь в размере $100 млрд повысит эффективность координации и поставок, говорится в статье.

Намерение хорошее. <...> Но НАТО мало что добавит, — констатировал собеседник британской газеты.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членам Североатлантического альянса следует взять на себя больше ответственности в деле координации поставок вооружений Украине, чтобы минимизировать задержки. Данный вопрос уже поднимался на обсуждениях, инициативу поддержали, резюмировал он.

До этого глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи на €500 млн. Согласно обнародованным данным, речь шла о ракетах средней дальности IRIS-T SLM, используемых ЗРК.