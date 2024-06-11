На Украине потребовали от союзников выделять по $30 млрд в течение 10 лет Шмыгаль: на восстановление Украины необходимо по $30 млрд в течение 10 лет

Фото: t.me/Denys_Smyhal*

Денис Шмыгаль

На восстановление Украины необходимо от $10 до $30 млрд ежегодно, написал в Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, внешние инвестиции должны поступать на протяжении 10 лет. Особенно важно, чтобы помощь союзников была прогнозируемой, ритмичной и стабильной, добавил он.

Для нас важно, чтобы поддержка партнеров была прогнозируемой, ритмичной и стабильной. Нам требуется восстановление, доступ к внешним рынкам и улучшение логистики. Нам требуются внешние инвестиции и трансфер технологий от наших партнеров. Украине потребуется от $10 до $30 млрд ежегодных инвестиций в ближайшие 10 лет, — написал Шмыгаль.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что около 80% тепловой и треть гидрогенерации электроэнергии на Украине были уничтожены. Он добавил, что республика за последнее время лишилась 9 ГВт мощностей.

Ранее генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в интервью американской газете Washington Post заявлял, что на сегодняшний день предприятие потеряло порядка 86% объема генерирующих мощностей. По его словам, ситуацию усугубляет то, что многие электрообъекты на Украине неоднократно подвергались ударам.