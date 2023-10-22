На Украине потребовали немедленной отставки Зеленского Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский должен немедленно уйти в отставку

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина остро нуждается в перезагрузке и отмене военного положения, заявил советник второго президента республики Олег Соскин на своем YouTube-канале. В связи с этим он призвал действующего главу государства Владимира Зеленского немедленно покинуть пост.

Немедленные выборы в Верховный совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку, — подчеркнул Соскин.

Политик отметил, что украинский народ постоянно движется от «худшего к более худшему». Кроме того, продолжил Соскин, под управлением Зеленского граждане Украины стали «изгоями». Он напомнил, что ВСУ несут серьезные потери. По словам политика, войскам не удастся одержать победу над российской армией.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон также утверждал, что Зеленскому пора «убираться» из страны. Никсон заметил, что украинский президент неизбежно столкнется с большими неприятностями, поскольку повсеместно растет недовольство его действиями и решениями.

Президентский срок Зеленского истекает в мае 2024 года. Украинский лидер уже заявил, что очередные выборы главы государства состоятся и он снова намерен баллотироваться. При этом в 2019 году во время предвыборной кампании Зеленский обещал этого не делать. Вместе с тем, согласно результатам опросов, большинство граждан страны (64%) против проведения очередных выборов. Еще 36% украинцев считают, что у страны нет средств на избирательные мероприятия.