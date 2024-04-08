На Украине потратили тысячи долларов на провальный сбор средств для ВСУ Украинцы потратили тысячи долларов на вечеринку по сбору средств для ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Львове прошла благотворительная вечеринка для сбора средств на закупку беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины, сообщает издание «Львив.медиа». По его информации, на организацию мероприятия потратили больше денег, чем в итоге было собрано для армии.

Организатором вечеринки выступил глянцевый журнал «Пьемонт». Каждый участник пожертвовал в среднем около 600 гривен (15$). В общей сложности было собрано 115 тысяч гривен (почти $3000). На эти средства удалось купить семь дронов FlyFish 7.

По данным украинского издания, сумма собранных средств выглядит несоразмерной с масштабом вечеринки, которая проходила в одном из самых дорогих комплексов страны Edem Resort &Spa. Так, на аренду зала было, предположительно, потрачено около $7 тысяч. На эту сумму, по словам журналистов, можно купить 17 беспилотников. Кроме этого, не менее 200 тысяч гривен ($5,1 тысячи) стоят услуги по настройке звука и света на мероприятии.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Украины платят от $3500 до $5000, чтобы избежать призыва на военную службу по мобилизации. Граждане покупают фальшивые документы для пересечения границы, а также услуги профессиональных проводников. Они проводят уклонистов через леса и реку Тиса, расположенную на границе с Венгрией и Румынией.