Во Львове прошла благотворительная вечеринка для сбора средств на закупку беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины, сообщает издание «Львив.медиа». По его информации, на организацию мероприятия потратили больше денег, чем в итоге было собрано для армии.
Организатором вечеринки выступил глянцевый журнал «Пьемонт». Каждый участник пожертвовал в среднем около 600 гривен (15$). В общей сложности было собрано 115 тысяч гривен (почти $3000). На эти средства удалось купить семь дронов FlyFish 7.
По данным украинского издания, сумма собранных средств выглядит несоразмерной с масштабом вечеринки, которая проходила в одном из самых дорогих комплексов страны Edem Resort &Spa. Так, на аренду зала было, предположительно, потрачено около $7 тысяч. На эту сумму, по словам журналистов, можно купить 17 беспилотников. Кроме этого, не менее 200 тысяч гривен ($5,1 тысячи) стоят услуги по настройке звука и света на мероприятии.
Ранее сообщалось, что некоторые жители Украины платят от $3500 до $5000, чтобы избежать призыва на военную службу по мобилизации. Граждане покупают фальшивые документы для пересечения границы, а также услуги профессиональных проводников. Они проводят уклонистов через леса и реку Тиса, расположенную на границе с Венгрией и Румынией.