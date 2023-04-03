Рогов рассказал, на каких направлениях СВО идут самые активные бои Рогов назвал Артемовское и Угледарское направления одними из основных в СВО

Фото: МО Украины

Самые активные боевые действия в зоне проведения спецоперации идут на Угледарском и Сватово-Кременном направлении, рассказал «Радио 1» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он подчеркнул, что на Артемовском направлении «перемалывается» огромное количество украинских боевиков.

Я бы не называл сейчас одно направление более важным, чем другое. Сейчас идут активные боевые действия на Артемовском направлении, где перемалывается колоссальное количество боевиков Зеленского, Угледарское, Сватово-Кременное направления, — рассказал Рогов.

Помимо того, ВСУ подтянули максимальное число бойцов к линии соприкосновения в Запорожской области, подчеркнул чиновник. Он добавил, что в ходе СВО Вооруженные силы России постепенно занимают новые территории, что внушает некоторый оптимизм.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что российские военные продолжают продвигаться в Артемовске, сейчас основные бои с украинскими солдатами ведутся в центре города. По его словам, ВС России удалось приблизиться к городской железнодорожной станции. Он подчеркнул, что бойцам ВСУ приходится отступать в западную часть города к заранее подготовленным позициям, однако они не планируют бежать или планово выходить из Артемовска.