На Украине пообещали устроить «информационный Рамштайн» Министр культуры Ткаченко: Украина инициирует проведение «информационного Рамштайна»

Фото: Социальные сети

Украина инициирует проведение «информационного Рамштайна». Об этом заявил министр культуры страны Александр Ткаченко. Он также подчеркнул, что уверен в поддержке «украинской информационной борьбы» на уровне Евросоюза. Слова министра прозвучали в ходе телемарафона «Единые новости».

Мы инициируем проведение информационного Рамштайна. И я очень надеюсь, что в ближайшее время руководство ЕС его объявит, в том числе в первую очередь дискуссию на уровне экспертов, а потом — на уровне министров, — сказал Ткаченко.

Ранее на авиационной базе Рамштайн в Германии состоялся ряд встреч контактной группы по поддержке Украины странами НАТО. Собравшиеся обсуждали возможности поставок оружия и военной техники Киеву.

Ранее Ткаченко сообщил, что Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о лишении государственных наград артистов и деятелей культуры, которых власти расценивают как предателей. Он уточнил, что депутаты продолжат работу над «лишением тоталитарного прошлого украинского культурного пространства».

В свою очередь министр культуры Литвы Симонас Кайрис допустил введение «ментального карантина» в отношении русской культуры в период военных действий на территории Украины.