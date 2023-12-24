На Украине пообещали отправить в пехоту всех мажоров и блогеров На Украине заявили об установке блокпостов для раздачи мобилизационных повесток

Фото: МО Украины

К концу декабря во всех украинских городах установят блокпосты для выдачи повесток, заявил советник главы Ивано-Франковска Назарий Кишак. В своем Facebook (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что меры принимаются в рамках мобилизационных мероприятий.

С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы беремся за мобилизацию! — написал он.

Кишак подчеркнул, что в рядах вооруженных сил назрела необходимость провести ротацию. По его словам, мобилизация коснется «всех, кто попадется», в том числе «мажоров, детей пафосных деятелей, блогеров». Он пообещал, что они «отправятся в пехоту». Официального подтверждения со стороны украинских политиков данная информация пока не нашла.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что в стране в скором времени может заработать механизм рассылки электронных повесток. В случае запуска системы уведомлений они будут разосланы всем украинцам — не только находящимся в стране, но и тем, кто уехал за границу.

Кроме того, начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар отмечал, что Украине следует готовится к тотальной мобилизации. По его мнению, у страны недостаточно ресурсов, чтобы противостоять военному потенциалу России.