На Украине пообещали наказать военнообязанных, уехавших за границу Уехавшим военнообязанным украинцам пригрозили ответственностью после возвращения

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Незаконно уехавших из Украины военнообязанных привлекут к ответственности после их возвращения на родину, заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам, наказание будет неизбежно.

Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу, в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности, — заявил он в эфире телемарафона.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор объяснил, почему страны Запада отказались выдавать Киеву украинских военнообязанных. По его словам, это может привести к возникновению там внутреннего сопротивления. Он отметил, что у Украины острая нехватка человеческих ресурсов, поэтому они обращаются к странам ЕС для возвращения призывников на родину.

Ранее Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Украинцев, пересекающих границу, пробивают по специальной базе. В ней содержатся сведения о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой. Позднее посол страны на Украине Бартош Цихоцкий не смог подтвердить эту информацию. Австрия также не стала выдавать Украине мужчин призывного возраста.

Позже глава украинской ассоциации «Фармрада» Елена Прудникова заявила, что женщины-фармацевты стали массово покидать страну, а в этой сфере возникли серьезные проблемы. Предположительно, это связано с тем, что власти страны намерены ограничить выезд за границу для военнообязанных женщин, которые встанут на учет.