На Украине похвастались дронами с дальностью полета свыше тысячи километров Минцифры Украины: ВСУ имеют дроны с дальностью полета свыше тысячи километров

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают дронами, способными преодолевать свыше тысячи километров, заявил газете Die Welt министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, украинские власти дали предприятиям указание увеличить производство беспилотников.

Показатель дальности полета большей части БПЛА, которые делают на Украине, варьируется от 700 до тысячи километров, уточнил Федоров. Исход конфликта на данный момент зависит именно от развития беспилотных технологий, добавил глава ведомства. По этой причине украинские предприятия десятикратно увеличили производство дальнобойных дронов, констатировал он.

Ранее директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская подчеркнула, что Россия активно занимается разработкой в области роев беспилотников. Вооруженные силы Украины сильно отстают в этом направлении, обратила внимание она. Такие системы используют машинное обучение, помогая дронам самостоятельно определять цели, констатировала Берлинская.

Кроме этого, российский национальный проект «Беспилотные авиационные системы» получил окончательное утверждение. Сумма его финансирования до 2030 года составит 696 миллиардов рублей. По паспорту проекта, из федерального бюджета на него выделят 46,4 миллиарда рублей в 2024 году.