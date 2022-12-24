На Украине погибли грузинские бойцы

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Издание «Русская весна» сообщило о гибели в ходе специальной военной операции двоих грузинских бойцов, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также опубликовал кадры с их похорон.

На Украине уничтожены еще двое иностранных наемников — на этот раз из Грузии, — говорится в сообщении.

Ранее посольство Украины сообщило о гибели шести грузинских добровольцев, сражающихся за ВСУ в зоне СВО под Артемовском. С 2 по 4 декабря дипмиссия рассказала о гибели Джамбулата Хоперии, Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелии, Бадри Маркелии и Мераба Аладашвили.

Позже военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что смерти западных наемников во время боев играют злую шутку с ВСУ. Дело в том, отметил он, что украинские бойцы стараются любой ценой эвакуировать тела иностранцев с поля боя, а это приводит к еще большим потерям личного состава.