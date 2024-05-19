На Украине погиб замкомандира авиационной эскадрильи ВСУ «Общественное»: замкомандира эскадрильи ВСУ Василюк погиб на боевом задании

Фото: МО Украины

Заместитель командира авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации ВСУ Денис Василюк погиб во время выполнения боевого задания, информировал телеканал «Общественное». Журналисты не уточнили, когда и при каких обстоятельствах это произошло.

Во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба и первый заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Денис Василюк. Воин был пилотом истребительной авиации воздушных сил ВС, — отметили представители СМИ.

Ранее военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на администрацию Ясинянской территориальной общины сообщил, что в зоне спецоперации был ликвидирован майор Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Тулайдан. Согласно опубликованным данным, бойца похоронили еще 10 августа 2023 года.

До этого стало известно, что итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли, погибший на Украине, воевал с шевронами «Правового сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Соответствующая символика была размещена на его рюкзаке вместе с эмблемой «интернационального легиона». Фотографию опубликовали родственники Галли, которые также сообщили о дате и месте его похорон.