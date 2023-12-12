На Украине погиб воевавший в рядах ВСУ испанский наемник

Фото: МО Украины

На Украине скончался испанец, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил государства (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Испании. Представители ведомства отметили, что семья гражданина Испании была уведомлена о его смерти.

Также отмечается, что власти поддерживают контакт с родственниками, хотя конкретные детали инцидента не раскрываются. По данным издания ABC, речь идет о 26-летнем жителе Каталонии. Около мая 2022 года 12 испанцев присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны. О том, как он попал на Украину, информации нет.

Ранее ВС РФ ликвидировали группу спецназа ВСУ во главе с Вадимом Рубаном под Марьинкой и уничтожили азербайджанского наемника в составе ВСУ Васифа Агаджанова. Аналитики считают, что ВСУ начали активно вербовать иностранных военнослужащих на фоне провала летнего контрнаступления. Эксперты пояснили, что армия понесла огромные потери, которые компенсировала за счет персонала из других стран.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео признания другого наемника-снайпера из Грузии. Он рассказал, что ВСУ обещали ему платить по $300 за каждого убитого российского военнослужащего. Также ВС РФ ликвидировали на передовой троих военнослужащих ВСУ из Шри-Ланки.