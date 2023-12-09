На Украине погиб Рене Мюллер: кто он, сколько «псов войны» убито в СВО Рожин: под Купянском ликвидировали немецкого наемника Рене Мюллера

Фото: Социальные сети

Рене Мюллер

На Купянском направлении был убит наемник из Германии Рене Мюллер, который воевал на стороне ВСУ. Что о нем известно, сколько таких «псов войны» из разных стран погибло на Украине?

Кто такой наемник Рене Мюллер, который погиб на Украине

О смерти Мюллера сообщила польская журналистка издания Wprost Каролина Баца-Погожельская в своих соцсетях. По ее словам, Рене погиб на передовой.

Журналистка была лично знакома с наемником.

«Рене, мы часто расставались, но я не думала, что больше никогда не встретимся», — написала военкор Баца-Погожельская.

Также о смерти Мюллера сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Мюллер прибыл на Украину около года назад. Дома у него остались жена и ребенок. В соцсетях распространилась переписка Мюллера с вербовщиками, которые организовывают доставку и трудоустройство наемников на Украину. В сообщениях мужчину просят хорошо подумать о поездке на Украину из-за наличия семьи.

«Как отец ты обязан быть со своим ребенком. Хорошенько подумай, неужели ты действительно оставишь сына одного? И не забывай, что здесь ты теряешь все. Каждый шаг должен быть продуман. Подумай об этом, и когда решишь, присоединяйся к нам», — говорится в переписке.

Судя по сообщениям, которые Мюллер оставлял в своих социальных сетях, все полтора года на Украине он провел на Харьковском направлении, но редко оказывался на передовой. В апреле он писал, что сейчас вокруг него «тише, чем в прошлом году», и упоминал о попадании «на ноль» (на линию соприкосновения) как о чем-то необычном.

«Мы были на нулевой линии и эвакуировались. Я знаю, о чем говорю. Это дерьмовая ситуация. Но мы остаемся до конца третьей мировой войны», — писал немец.

Фото: МО Украины

Мюллера часто замечали рядом с иностранными наемниками Якубом Сочуйко, Янушом и Кристофом (их фамилии неизвестны), которые также погибли. Наемники могли входить в состав особого подразделения, состоящего из военнослужащих из стран НАТО, которые с августа на Купянском направлении контролируют украинских военнослужащих.

«Это абсолютно автономное подразделение, которое совсем не подчиняется Киеву. Они работают в автономном режиме и игнорирует все украинское командование, — рассказал «АиФ» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сколько наемников погибло на Украине

В середине июля Минобороны РФ сообщало, что украинская сторона потеряла уже более 4,8 тысячи наемников, в основном из США, Канады и стран Европы, еще 4,8 тысячи сбежали с территории Украины.

«По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников, в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима», — отметили в МО РФ.

В конце августа еженедельник Myśl Polska сообщил, что в ходе украинского конфликта погибли не менее 10 тысяч польских наемников в составе ВСУ.

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