На Украине погиб полковник ВСУ Сухолиткий

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине скончался полковник ВСУ Владимир Сухолиткий, сообщил мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале. По данным СМИ, он руководил финансовой службой 125-й бригады теробороны ВСУ. В 2005 году Сухолиткий был в составе украинской миссии в Ираке.

По данным украинских изданий, Сухолиткий скончался 19 ноября, предположительно, в результате прилета по штабу ВСУ. 22 ноября прошло прощание с ним и двумя другими украинскими солдатами.

Ранее стало известно, что в ходе боев под Херсонской областью погиб полковник ВСУ Микола Красивов. По информации горсовета Мукачево, он являлся командиром 105-го батальона 63-й механизированной бригады из Закарпатья. Власти выразили соболезнования родным и близким Красивова.

В конце сентября стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали одного из командиров «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена). Отмечалось, что речь идет о подполковнике Игоре Безоглюке, заместителе командира по боевой и специальной подготовке. Министерство обороны РФ официально не подтверждало эту информацию.