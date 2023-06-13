На Украине погиб первый доброволец из Финляндии HS: на Украине погиб первый гражданин Финляндии, участвовавший в конфликте как доброволец

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Газета Helsingin Sanomat сообщила о том, что в ходе вооруженного конфликта на Украине погиб первый гражданин Финляндии. Отмечается, что 30-летний мужчина был добровольцем, он принимал участие в боевых действия на стороне Киева и занимался оказанием медицинской помощи. В частности, известно, что он участвовал в боях за Артемовск.

Имя погибшего не называется. Также не сообщается подробностей его гибели. По информации издания, мужчина прибыл на Украину вскоре после начала боевых действий. Семья погибшего давать комментарии о случившемся отказалась.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после начала российской военной операции сообщил о создании интернационального легиона территориальной обороны. В легион вступили, по данным Минобороны страны, более 20 тысяч человек из 52 стран. При этом американская газета The New York Times назвала данную оценку завышенной.

В конце мая текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на стороне Украины в боевых действиях участвуют более 2,5 тысячи иностранцев.

Ранее сообщалось, что шведский наемник Даниэль Нюстрем, более года принимавший участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, был найден мертвым в Киеве.

В свою очередь депутат французского парламента Надеж Абоманголи выразила опасения, что возвращающиеся с Украины наемники представляют угрозу внутренней безопасности Франции, так как большая часть из них придерживается радикальных ультраправых взглядов, а в зоне боевых действий укрепляется в такой идеологии и получает опыт обращения с оружием.