На Украине уничтожен командир украинского батальона «Карпатская Сечь» На Изюмском направлении был ликвидирован националист Олег Куцин

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Олег Куцин

На Изюмском направлении был ликвидирован националист и командир украинского добровольческого батальона «Карпатская Сечь» Олег Куцин, сообщает Telegram-канал ANNA NEWS. Куцин ранее также обвинялся в различных преступлениях в Донбассе.

Куцин погиб в результате прямого попадания во время совещания, — сообщил Telegram-канал.

Куцин воевал за Украину с 2014 года, он же создал добровольческую штурмовую роту «Карпатская Сечь», которая стала частью «Правого сектора» (организация признана экстремисткой на территории РФ и запрещена).

Как сообщалось в воскресенье, высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» Военно-морские силы РФ нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Попадание произошло в момент, когда там проходило рабочее совещание командования оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате уничтожено более 50 офицеров ВСУ.